Президент України Володимир Зеленський провів нараду з усіма керівниками обласних адміністрацій, на якій першочергово було розглянуто потреби прифронтових та прикордонних регіонів та громад.

Про це очільник української держави повідомив у соцмережах, передає Інше ТВ.

«Сумщина: є окремі завдання для ЗСУ щодо протидії російським операціям. Вдячний усім службам, кожному працівнику комунальних підприємств, енергетичних компаній, обласній ДСНС України. Були окремі доповіді по місту Суми, по Охтирці, Шостці.



Харківщина: доповідь щодо плану стійкості області та підготовки критичної інфраструктури до зими. Дніпровщина: доповідь по відновлюванню електрики після ударів сьогодні вночі та вранці. Детально обговорили ситуацію на Житомирщині та виклики, які є для енергетичної системи, обʼєктів розподілу та передачі енергії. Є окреме завдання щодо цього для Міністерства енергетики.



Була доповідь по Херсону і загальній ситуації на Херсонщині. На жаль, під прикриттям гуманітарної операції в Олешках російська армія провела значну ротацію особового складу та техніки на Лівобережжі. В Олешки і в навколишню громаду були заведені додаткові сили окупанта. Командування ЗСУ має представити пропозиції для додаткового захисту життя в Херсоні від російського терору.



Запоріжжя: була доповідь по ситуації в місті, забезпеченню потреб регіону. Детально говорили про ситуацію на Донеччині та, зокрема, в Краматорську. Росіяни суттєво посилили обстріли міста та навколишньої громади. На Ставці визначимо заходи протидії. На урядовому рівні та з командою Офісу Президента пропрацьовані завдання щодо інших регіонів», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що формат такої регіональної наради буде тепер щотижневим.

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