Європейська комісія попередньо встановила, що TikTok порушує Закон про цифрові послуги (англ. Digital Services Act, DSA) через так званий ефект «кролячої нори». Улюбленої молоді соціальної мережі загрожують багатомільйонні штрафи.

Про це повідомляє LRT, передає Інше ТВ.

«Сьогодні ми дуже раді повідомити вас про ще одне важливе та ефективне застосування акту DSA у сфері захисту неповнолітніх в інтернеті. На цей раз це стосується TikTok. Ця справа пов’язана з ефектом, який називається „кроляча нора“, і це результат дуже напруженої роботи», – заявила співробітниця Європейської комісії на закритій конференції для брюссельських журналістів.

За її словами, експерти Європейської комісії переглянули 20 тисяч відеозаписів, щоб оцінити, чи робить TikTok це послідовно.

Вираз «кроляча нора» (англ. rabbit hole) походить з роману «Аліса в Країні чудес» і означає ситуацію, коли людина все глибше занурюється в будь-яку тему, проблему або пошук інформації та відхиляється від початкової мети. За даними Європейської комісії, у стрічці TikTok, в рубриці For You, користувачам показується безперервний потік персонально підібраних відео, навіть якщо це впливає на психічне здоров’я або викликає інші проблеми. Що більше певного контенту користувач переглядає, то частіше алгоритм стрічки TikTok рекомендує схожий контент.

«Європейська комісія попередньо встановила, що TikTok недостатньо оцінив, як його алгоритм рекомендацій може спрямовувати користувачів у такі „кролячі нори“, створюючи загрозу їхньому благополуччю. Попередні висновки показують, що структура алгоритму може впливати на виникнення кролячих нір», – йдеться у прес-релізі Європейської комісії.

Щоправда, Європейська комісія наголошує, що TikTok вже реалізував певні заходи для зниження ризику ефекту «кролячої нори», але вони є неефективними. Комісія вважає, що TikTok має змінити дизайн стрічки For You. Наприклад, йому слід більше спиратися на побажання користувачів, відмовитися від тривалості перегляду як показника при рекомендації контенту, надати користувачеві більше прав і регулярно перевіряти свій алгоритм.

Зараз TikTok має можливість скористатися правом на захист і письмово подати відповідь на попередні висновки Європейської комісії.

Якщо думка Європейської комісії в результаті підтвердиться, то може бути прийнято рішення про штраф, який може досягати 6% загального світового річного обороту постачальника послуг. Прогнозується, що лише доходи TikTok від реклами цього року становитимуть 44 млрд доларів США.

TikTok опиняється у полі зору Європейської комісії не вперше. Наприклад, у 2024 році Європейська комісія офіційно розпочала процедуру проти платформи через підозру у порушенні DSA, пов’язаного з президентськими виборами в Румунії.

Згадана співробітниця Європейської комісії заявила, що TikTok – не єдина платформа, дизайн якої сприяє залежності: «У нас також порушено справу проти Meta (власники Facebook, Instagram – прим. ред.). Кожну справу ми розглядаємо окремо з огляду на її обставини. Просто хочу сказати, що ми починаємо і завершуємо справи, спираючись на докази».

Як повідомляло Інше ТВ, TikTok видалив понад 1000 публікацій, пов’язаних з “Алабугою” у Татарстані. Там виробляють волокно для російських дронів