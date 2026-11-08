У Південночеському краї викрили 11 шахрайств із гуманітарною допомогою українцям майже на три мільйони крон.

Про це повідомляє «Чеське радіо» з посиланням на інформацію речника поліції Південночеського краю Їржі Матцнера, передає Інше ТВ.

Прохачі з України, за даними слідства, вказували неправдиві дані про місця проживання в Чехії, а насправді більшу частину часу жили за межами Чехії. Безпідставне отримання гуманітарної допомоги в цих випадках тривало від кількох місяців до більш ніж двох років.

В усіх згаданих 11 випадках, викритих останніми місяцями, поліція у справах іноземців перевіряла перебування прохачів гуманітарної допомоги за вказаними адресами і з’ясувала, що протягом значної частини часу вони взагалі перебували поза межами Чехії.

Заподіяна шкода в окремих випадках становила від кількох десятків тисяч крон до понад 700 тисяч крон. Загальні збитки були обчислені на суму майже в три мільйони крон.

«У більшості випадків поліція передала прокуророві пропозиції передати справи про злочин шахрайства до суду. Дехто з іноземців визнав свою провину і повернув кошти, — заявив речник. – Сумно, що обдурюють державу, яка надає допомогу. Сподіваймося, таких шахраїв буде завжди небагато».

Як повідомляло Інше ТВ, Українців попередили про нову шахрайську схему