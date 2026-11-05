Платникам масово надходять фейкові електронні листи нібито від імені Державної податкової служби України з повідомленнями про нарахування податкового боргу. Про це повідомила пресслужба ДПС, пише Кореспондент.

“Насправді ці повідомлення не мають жодного стосунку до податкової служби. Вони надсилаються зі сторонніх електронних адрес і містять посилання або вкладення зі шкідливим програмним забезпеченням”, – заявили у відомстві.

У ДПС закликали користувачів дотримуватися правил кібергігієни, адже відкриття таких файлів може призвести до зараження комп’ютера та надання зловмисникам віддаленого доступу до нього.

Характерною рисою фішингових листів є наявність прикріплених архівів або файлів з розширеннями .pdf, .zip, .rar, .exe та .scr.

Нагадаємо, у Харкові викрили жінку, котра допомогла шахраям заволодіти понад 3,2 млн гривень відомого українського вченого-металурга. Шахраї переконали професора передати гроші нібито для перевірки їхнього походження.