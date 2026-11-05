Водій липової “швидкої” Віктор Єна, Валентина Молода та Тетяна Кіреєва, за версією слідства, діяли за попередньою змовою. Їх підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Як повідомив прокурор, Кіреєва знала про розташування підрозділу Нацгвардії та залучила до свого задуму Молоду й Єну. Вона передала жінці адресу військового об’єкта, після чого туди прибув Єна і зняв на телефон його розташування та прилеглу територію.

Згодом підозрювані підготували медичний одяг та автомобіль із розпізнавальними знаками швидкої допомоги. 2 листопада близько 10:00 вони прибули до підрозділу Нацгвардії.

Там Молода заявляла, що її нібито не допускають до військовослужбовців для надання медичної допомоги. Ці події знімали на відео та публікували в соцмережах. Єна також фіксував усе на власний телефон, зазначив прокурор.

За версією обвинувачення, метою було блокування роботи військового підрозділу та сприяння військовослужбовцям у самовільному залишенні місця служби.

Вчора під час обрання запобіжного заходу Молодій прокурор назвала вартість такої послуги – 107 тис.грн.

Захисник Віктора Єни наголосила, що його підзахисний є учасником бойових дій та має інвалідність III групи. Адвокат також зазначила, що Єна перебуває у шоковому стані через резонансність справи та поки не готовий давати пояснення.

Суд обрав Віктору Єну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Він перебуватиме під вартою до 3 січня 2027 року.