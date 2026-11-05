У Миколаєві 3 листопада розпочався опалювальний сезон. ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» поступово запускає котельні та подає теплоносій до житлових будинків.

Як повідомляють у Миколаївській міськраді з посиланням на інформацію підприємства, підключення всіх об’єктів міста триватиме до 10 днів, бо запуск опалення — складний технологічний процес. Щоб підключити будинки та налагодити стабільну роботу котельних, фахівці працюють цілодобово.

Водночас у «Миколаївоблтеплоенерго» наголошують, що підприємство забезпечує подачу теплоносія лише до теплового вузла будинку. За належний стан і налагодження внутрішньобудинкової системи опалення відповідають балансоутримувачі — керуючі компанії, ЖЕКи та ОСББ.

Тож якщо після початку опалювального сезону у квартирі немає тепла або окремі батареї залишаються холодними, мешканцям насамперед необхідно звернутися до своєї керуючої компанії, ЖЕКу або голови ОСББ.

Якщо звернення залишаються без відповіді або проблему не вирішують, про це можна повідомити до Контакт-центру Миколаївської міської ради: https://callcenter.mkrada.gov.ua/