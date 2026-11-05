Марко Рубіо приписують президентські амбіції, а на його посаду вже назвали претендента з найближчого оточення американського лідера.

В оточенні президента США Дональда Трампа обговорювали можливість заміни державного секретаря Марко Рубіо після проміжних виборів до Конгресу. Про це пише The Washington Sun, передає Кореспондент.

Одним із претендентів, за даними видання, на посаду очільника американської дипломатії називали посла США в Індії Серджіо Гора.

“Причиною потенційних кадрових змін стали припущення про президентські амбіції Рубіо, який може залишити адміністрацію заради підготовки до виборів 2028 або 2032 року”, – йдеться у матеріалі.

Гор, який є колишнім високопосадовцем Білого дому та близьким соратником президента США, закладав основу для великого підвищення по службі після проміжних виборів до Конгресу.

“Маючи великі зв’язки і прямий доступ до Трампа, він все активніше бере участь у зустрічах високого рівня, що дає йому вплив далеко за межами його посольської посади. Гора вважають ключовим посередником між Вашингтоном і переважною частиною Азії, а також довіреною особою держсекретаря Марко Рубіо”, – зазначили журналісти.