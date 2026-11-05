Як повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, Україна отримала ще 4,36 млрд євро від Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan. Із них 3,7 млрд євро — макрофінансова допомога та 660 млн євро — оборонний компонент.

-Кошти спрямуємо на пріоритетні бюджетні видатки та першочергові потреби Сил оборони.

В умовах постійних російських атак ця підтримка критично важлива для зміцнення нашої обороноздатності та збереження фінансової стійкості держави.

Корецький подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісарам Валдісу Домбровскісу та Андрюсу Кубілюсу, а також усім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України.

Він запевнив, що уряд продовжує працювати з європейськими партнерами, щоб решта передбаченого фінансування надійшла вчасно та в повному обсязі.