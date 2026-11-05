Як поінформував начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області Валерій Політило, у січні – жовтні 2026 року платниками Миколаївщини забезпечено сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів у сумі майже 26,7 млрд грн, що на 17,9 відс., або на 4,1 млрд грн більше, ніж у аналогічному періоді минулого року.

Податківець зазначив, що за вказаний період до державного бюджету спрямовано понад 15,4 млрд грн, що на 15,8 відс., або на 2,1 млрд грн більше, ніж за 10 місяців 2025 року.

Водночас вагомий ресурс отримали й місцеві бюджети. За вказаний період до місцевих скарбниць сплачено 11,2 млрд грн, що перевищило минулорічні надходження за січень – жовтень на 1,9 млрд гривень.

Валерій Політило підкреслив, що ці кошти є вагомим ресурсом для обороноздатності країни, реалізації соціальних програм та розвитку економіки.

Крім того, до пенсійного і соціальних фондів перераховано 15,9 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 15 відс., або на 2,1 млрд грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Підприємства Миколаївщини демонструють фінансову стійкість і відповідальність навіть у непростих економічних умовах. Пишаємось платниками, які, незважаючи на виклики сьогодення, продовжують працювати, започатковують власну справу, інвестують у розвиток підприємництва, створюють нові робочі місця, тим самим підтримують економіку регіону та чесно сплачують податки, – зазначив посадовець.

У свою чергу фахівці податкової служби Миколаївщини в Офісі податкових консультантів, центрах обслуговування платників надають консультаційні послуги та інформують громадян, суб’єктів господарювання про новації податкового законодавства, використання електронних сервісів ДПС, а грантоотримувачам та майбутнім підприємцям допомагають з вибором системи оподаткування і виду діяльності, поданням податкової звітності тощо.

Офіс податкових консультантів знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6.

Податки сьогодні – це інвестиція у нашу спільну безпеку та майбутнє відновлення. Щиро дякую кожному суб’єкту господарювання великого, середнього та малого бізнесу за доброчесність та відповідальність. Разом ми – сила! Разом переможемо! – наголосив очільник податкового відомства області.

Головне управління ДПС у Миколаївській області.