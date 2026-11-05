Поліцейські Національної поліції України разом з СБУ вже встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень на Петропавлівській Борщагівці.

Станом на зараз у межах проведених заходів кримінальними аналітиками поліції встановлено, що серед них 27 осіб брали активну участь у протиправних діях, ще 24 – поводилися агресивно, підбурювали суспільство та навмисне провокували конфлікти з правоохоронцями й військовослужбовцями Національної гвардії України.

Унаслідок подій було значно пошкоджено чотири службові автомобілі поліції та автобус НГУ. Діям усіх активних учасників буде надано правову оцінку у межах розслідувань Нацполіції, СБУ та ОГП. Робота триває.