У Польщі викрили угруповання, яке підозрюють у роботі на російські спецслужби. За версією слідства, п’ятеро поляків та одна росіянка могли незаконно постачати до рф матеріали, які використовують для виробництва боєприпасів та зброї.

Про це повідомив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк.

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) затримали 6 людей, підозрюваних в участі в організованому злочинному угрупованні, що діяло проти Польщі. Серед затриманих — п’ятеро громадян Польщі віком від 25 до 52 років, а також 37-річна громадянка росії.

За даними слідства, угруповання займалося незаконним переміщенням до росії значних обсягів матеріалів військового призначення, які використовуються у виробництві боєприпасів та систем озброєння.

«Зібрані докази свідчать про те, що затримані діяли в інтересах російських спецслужб і були причетні до операцій, спрямованих на підтримку військового потенціалу рф», — написав Томаш Сємоняк.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для чотирьох із них за звинуваченням у шпигунстві. Щодо двох інших застосували запобіжні заходи, не пов’язані з позбавленням волі.

Загалом під час розслідувань, проведених із 21 жовтня по 2 листопада, співробітники ABW провели 21 обшук у Вармінсько-Мазурському, Поморському та Великопольському воєводствах.

Згодом речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак заявив, що шістьом затриманим висунули звинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні, метою якого був експорт компонентів зброї з Польщі до Росії без необхідного дозволу. Серед них були гільзи та кулі.

Новак розповів, що група діяла щонайменше з червня 2023 року по грудень 2025 року в Польщі, Литві та Росії. Члени мережі відповідали за замовлення та придбання товарів, організацію їх отримання та транспортування до Кенігсбергу (Калінінград).

«Покупки здійснювалися, серед іншого, в інтернет-магазинах. Для перевезення товарів використовували транспортні засоби, обладнані прихованими відсіками. Підозрювані кілька разів перетинали польсько-російський кордон, але деякі з перевезень були перехоплені польськими прикордонними службами», – сказав він.

За його словами, вартість боєприпасів, придбаних та незаконно експортованих до Російської Федерації, перевищує 2 мільйони злотих (приблизно 51 тисячу доларів США).