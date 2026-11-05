З 7 листопада у Миколаєві змінюється графік руху тролейбусного маршруту № 14. Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Передбачено два графіки руху: робочих та вихідних днів.

Будні дні

Відправлення з кінцевої залізничного вокзалу «Миколаїв-Вантажний»: тролейбус починає рух о 6:47, останній рейс у цьому напрямку о 19:39

Відправлення з кінцевої вулиця Казарського: тролейбус починає рух о 6:07, останній повноцінний рейс у цьому напрямку о 18:54, а останні два рейси, о 19:36 та 20:19, тролейбус прямує в депо.

Вихідні дні

Відправлення з кінцевої Залізничного вокзалу «Миколаїв-Вантажний»: тролейбус починає рух о 6:47, останній рейс о 19:39.

Відправлення з кінцевої вулиця Казарського: тролейбус починає рух о 6:07, останній повноцінний рейс у цьому напрямку о 18:53, а останні два рейси, о 19:24 та 20:20, тролейбус прямує в депо.

Оновлений розклад на офіційному сайті КП “Миколаївелектротранс” буде доступний з 7 листопада: https://mkelektrotrans.mk.ua/schedule