Вищий антикорупційний суд до 3 січня 2027 року узяв під варту заступника керівника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимира Ценова у зв’язку з його фігуруванням у справі “Карфаген”. Альтернатива – 15 млн грн застави.

За версією обвинувачення, організатори злочинної групи “Кримінал” Осіпов та “Мексиканець” Буркін залучили першого заступника начальника ДСР Нацполіції для прикриття незаконної діяльності колцентрів. Її організатори передавали йому адреси, а підрозділ Ценова не проводив там слідчих дій.

Також прокурор САП навів аргументи щодо ризиків: він назвав можливість виїзду за кордон (Ценов має 3-х дітей), зв’язки Ценова із суддями, прокурорами та іншими посадовцями.

Також під час обшуків у Ценова на робочому місці вилучили 45 тисяч доларів, під час слідчих дій той відмовився надати пароль до телефону. Адвокат Ценова вважає заставу у 20 млн гривень непомірною. За його словами, вона не повинна ставити підозрюваного та його родину на “межу виживання”.