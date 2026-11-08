Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду, в ході якої було розглянуто кілька важливих питань.

Які саме, очільник української держави поінформував на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

«Перше – Дніпровщина. Тривають відновлювальні роботи після ударів цієї доби. Дніпро, Павлоград, Камʼянське, інші міста та громади області. На піку відключень без електрики було більш ніж 600 тисяч абонентів – люди, підприємства, критична інфраструктура. Подача електрики поступово відновлюється. Дякую всім ремонтним бригадам, кожному енергетику, усім задіяним службам.

Були також доповіді по ситуації в Харкові, Запоріжжі, інших прифронтових громадах. Окремо – про виклики в Києві. Премʼєр-міністр, секретар РНБО, міністр внутрішніх справ представили варіанти резервних транспортних схем для столиці. Опрацьовується необхідна кількість транспорту, реорганізація дорожнього руху у визначених частинах Києва.

Важливо, щоб уряд підготував і конкретні заходи підтримки безперебійної та гарантовано доступної роботи міського наземного транспорту в умовах збоїв в роботі метро чи викликів з мостами через Дніпро. Доручив Премʼєр-міністру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті та достатнього резерву автобусів для Києва. Дякую за конкретні пропозиції.

Окремо визначили завдання для МЗС України та дипломатичної команди Офісу Президента напередодні міжнародних заходів наступних тижнів. Готуємо нові пакети енергетичної підтримки для України та додаткові фінансові інструменти, щоб підтримати українців цієї зими», – зазначив Президент.

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