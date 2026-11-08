Виконавча служба Фінляндії зупинила накладення арешту на майно російської держави у Фінляндії.

Про це, як пише Yle, повідомляє Helsingin Sanomat.

За даними видання, причиною є рішення апеляційного суду Гельсінкі, ухвалене в середу. Накладення нових арештів призупиняється до того, як апеляційний суд винесе рішення у справі апеляції, або до іншого розпорядження.

У межах операції, що почалася у серпні 2024 року, на майно Росії було накладено арешт на суму щонайменше понад 40 мільйонів євро. Арешту вимагала українська державна енергетична компанія ”Нафтогаз” зі своїми дочірніми підприємствами.

За даними HS, причиною рішення є ухвалене у вересні рішення Гаазького апеляційного суду, згідно з яким первісний арбітражний суд не мав повноважень щодо всіх активів, пов’язаних із компенсаціями.

Як повідомляло Інше ТВ, У Норвегії продовжують арешт майна РФ для забезпечення позову Натогазу – судна, квартири, хостел, авто