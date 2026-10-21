У Норвегії арештовують російське майно за позовом «Нафтогазу» на $6 млрд. Під арештом уже нерухомість, судно, автомобілі та банківські рахунки.

Про це повідомила нардеп Ольга Василевська-Смаглюк.

Окружний суд Осло дозволив арештувати п’ять об’єктів російської нерухомості: багатоквартирний будинок та чотири квартири.

Про це повідомляє норвезьке видання VG.

Підставою стало рішення Гаазького арбітражу 2023 року, який зобов’язав Росію компенсувати «Нафтогазу» та іншим українським компаніям втрату активів унаслідок окупації Криму.

Початкова сума вимог становила 40 млрд норвезьких крон. З урахуванням відсотків і судових витрат вона зросла до 57 млрд крон, або приблизно $6 млрд.

Арешт накладено на нерухомість, яка, за даними позивачів, використовувалася для комерційної оренди, а не дипломатичних потреб. Чотири об’єкти зараз здаються в оренду, п’ятий раніше також здавався. Це важливо, оскільки майно, що використовується для дипломатичних цілей, захищене державним імунітетом.

Арешт відкриває шлях до примусового продажу нерухомості. Росія може домогтися його скасування, якщо надасть фінансові гарантії на 40 млрд крон, або оскаржити рішення суду.

Це вже не перші російські активи, арештовані в Норвегії за цим позовом. На Шпіцбергені під арешт потрапили науково-дослідне судно «Професор Молчанов», хостел «Русский дом», 62 снігоходи, 15 автомобілів та чотири банківські рахунки.

Росія продовжує оскаржувати в нідерландському суді рішення Гаазького арбітражу від 2023 року про виплату компенсації за захоплені в Криму активи. Однак це не заважає “Нафтогазу” домагатися примусового стягнення боргу через арешт російського майна за кордоном.