Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Серед тем переговорів були війна росії проти України, відносини між Вашингтоном і Тегераном та двостороння співпраця Туреччини і США.

Про це повідомляє Тhe Рage з посиланням на Адміністрацію президента Туреччини.

Під час розмови Ердоган висловив сподівання, що активізація дипломатичних зусиль для завершення війни росії проти України дасть позитивні результати. За його словами, Туреччина продовжить сприяти цим процесам. Президент також наголосив на важливості посилення взаємодії як з Україною, так і з росією.

Окремо лідери обговорили ситуацію навколо Ірану. Ердоган заявив, що напруженість між Тегераном і Вашингтоном має припинитися, а суперечності потрібно розв’язувати дипломатичним шляхом. Він запевнив, що Туреччина й надалі докладатиме зусиль для досягнення миру в регіоні.

За повідомленням турецької сторони, Ердоган і Трамп також обговорили двосторонні відносини та актуальні регіональні й глобальні питання.

Президент Туреччини висловив переконання, що співпраця між країнами й надалі розвиватиметься. Він також подякував Трампу за підтримку саміту Організації тюркських держав.

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