Поліція Нідерландів затримала до 200 протестувальників за незаконне проникнення на приватну територію після того, як сотні людей потрапили на будівельний майданчик центру обробки даних Microsoft в Амстердамі, щоб висловити протест проти цього проєкту.

Про це пише агентство dpa і Суспільне.

За даними поліції, в деяких затриманих було знайдено предмети, які могли бути викрадені з майданчика. Інших людей підозрюють у пошкодженні майна. Усіх затриманих мають допитати.

Зазначається, що на майданчику зібралися протестувальники з двох груп. Громадська та кліматична кампанія Fossielvrij NL прагнула провести демонстрацію біля будівельного майданчика, щоб привернути увагу до значних обсягів енергії, що споживають датацентри.

Активісти з організації Geef Tegengas намагалися прорвати огорожу, щоб проникнути на територію Microsoft. Для цієї групи характерне блокування інфраструктури, портів та будівельних майданчиків для проведення кампаній проти викопного палива, капіталізму, військової експансії та великих технологічних проєктів.

Активісти протестують проти будівництва центру обробки даних компанії Microsoft, посилаючись на екологічні проблеми та опір місцевих жителів в Амстердамі, Нідерланди, 6 листопада 2026 року. REUTERS/Piroschka van de Wouw

За версією поліції, правоохоронці вимагали від демонстрантів здати свої інструменти, перш ніж пропустити їх до визначеного місця проведення акції. Попри це, протестувальники силою прорвалися на будівельний майданчик.

Geef Tegengas назвали цю подію першим у Європі масовим протестом проти великих центрів обробки даних.