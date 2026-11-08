7 листопада та в ніч проти 8 на території Миколаївщини зареєстровано чотири пожежі. Одна з них виникла внаслідок бойових дій – у с. Дмитрівка Березанської громади горіла господарча споруда. Інформація про постраждалих не надходила. Пожежу загасили вогнеборці на площі 25 кв. м.

Ще дві господарчі споруди з невстановлених наразі причин горіли у с. Петрово-Солониха Веснянської громади Миколаївського району та у м. Миколаєві. Площі пожежі склали 25 та 7 кв. м.

Також у м. Миколаєві горіло сміття на площі 20 кв. м в будівлі, яка наразі не експлуатується.

Підрозділами Головного управління забезпечено реагування на всі повідомлення.