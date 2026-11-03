Протягом дня 3 листопада (із 06.30 по 19.00) противник атакував Україну 81 ударним БпЛА (74 із них — реактивні), Гербера та дронами інших типів.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, передає Інше ТВ.

За попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено 62 БпЛА (56 із них – реактивні). В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, бойова робота триває!

Не ігноруйте тривогу!

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