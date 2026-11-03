Німеччина реалізує домовленості в ППО та енергетиці, яких було досягнуто під час візиту канцлера Фрідріха Мерца до Києва у жовтні, повідомив сам Мерц у вівторок, пише Iнше ТБ.

“Напередодні зими особливо важливими є два напрями – ППО та енергетика. Під час нашої зустрічі в Києві ми домовилися про додаткову допомогу. Зараз ми реалізуємо ці домовленості”, – сказав Мерц на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

“Німецький бізнес також готовий долучатися. Ми хочемо поглибити цю співпрацю 20 листопада в Берліні під час IX Німецько-Українського економічного форуму. Це відповідає інтересам обох сторін”, – додав Мерц.

Мерц розповів, що найближчими тижнями Берлін прийме саміт Коаліції охочих. Учасники планують узгодити допомогу Україні, гарантії безпеки після перемир’я та подальші дипломатичні кроки.

Зеленський назвав ключові питання на переговорах в Абу-Дабі: енергетика, зерно та зустрічі на рівні лідерів.

“Американська сторона вже дала сигнали, що вона хоче говорити про гарантії безпеки для України – пакет відновлення нашої держави. Вони також обговорюють з нашою командою питання, які ми хочемо обговорювати на зустрічі в Абу-Дабі. Для нас це пріоритетні речі – енергетика, тобто припинення вогню з обох боків. Зерно – розблокування Чорного моря. Третій аспект – люди. У якому форматі ми можемо збільшити обмін і зробити обміни більш інтенсивними. А також – підготовка зустрічі на рівні лідерів у тристоронньому форматі – з присутністю Європи”, – зазначив він.

Президент України наголосив, що Україна з перших днів повномасштабної війни може розраховувати на те, що Німецькі серця небайдужі і справді допомагають захисту життя.

“Я поінформував Фрідріха Мерца про ситуацію в Україні та на фронті. Кожного дня росіяни завдають своїх ударів по нашій енергетиці, по наших містах і селах. Важливо, що Німеччина у цей час – з нами. Готова підтримувати і надалі. Ми говорили з Фрідріхом про пакети підтримки і рішення, які потрібні. Буде зимовий пакет підтримки від Німеччини. І ми говорили про подальшу допомогу ППО – забезпечення України ракетами PAC-2, PAC-3 та IRIS-T. Ми вдячні також Німеччині за підтримку нашого флоту F-16, і це потрібно, зокрема, для захисту від російського терору – від «шахедів». Ми обговорили новий пакет такої підтримки для наших F-16.” – зазначив Зеленський.