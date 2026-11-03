У Польщі два пасажирські літаки отримали повідомлення про можливу вибухівку на борту. Один із них, що прямував із Лондона до Варшави, перенаправили до аеропорту Варшава-Модлін. Через інцидент роботу летовища тимчасово призупинили, пише ЛБ.

Літак приземлився в Модліні о 10:01. На його борту перебувала 181 людина. Після посадки повітряне судно відбуксирували до визначеної зони, де його та багаж пасажирів мали перевірити піротехніки. Людей евакуювали до термінала аеропорту.

Близько полудня адміністрація летовища повідомила про відновлення роботи. Обмеження залишилися лише в окремій частині аеропорту, що не перешкоджало поновленню рейсів.

Ще одне повідомлення про загрозу вибуху надійшло на борт літака авіакомпанії SAS, який летів із Копенгагена до Варшави. Він приземлився в аеропорту імені Шопена близько 9:30. Столичне летовище продовжило працювати у звичайному режимі, а повітряне судно перевіряли відповідні служби.