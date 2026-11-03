Український ринок нових легкових автомобілів продовжує втрачати обсяги. У жовтні 2026 року в країні продали 4,9 тис. нових машин – на 37% менше, ніж за аналогічний місяць торік, повідомляє Кореспондент.

Порівняно з вереснем ситуація майже не змінилася: кількість продажів зросла лише на 0,4%. В асоціації зазначають, що минулого місяця українці придбали «всього на 0,4% більше» автомобілів, ніж місяцем раніше.

Загалом від початку 2026 року на українських дорогах побільшало на 53,5 тис. нових легковиків. Однак цей результат на 12% нижчий, ніж за той самий період минулого року.

Лідером жовтневих продажів знову стала Toyota – українці придбали 693 автомобілі цієї марки. Другу позицію посіла Skoda із 569 проданими машинами, третю – Volkswagen (470). До п’ятірки також увійшли Renault (296) та Hyundai (227).

Водночас головною несподіванкою місяця став бестселер: уперше титул найпопулярнішого нового автомобіля здобув кросовер Skoda Kodiaq.