До повномасштабної війни в Україні було чотири міста з населенням від мільйона осіб – Київ, Харків, Дніпро та Одеса. Тепер їх лише два, але скоро стане три. Аналітичний відділ Forbes Ukraine оцінив, як змінилася чисельність населення десяти великих українських міст. Хто найбільше втратив, хто виріс і чому близькість фронту це не завжди тільки відтік населення?

Війна суттєво змінила населення найбільших українських міст. За розрахунками Forbes Ukraine, станом на середину 2026 року мільйонну позначку перевищують лише Київ і Харків. Дніпро та Одеса, які ще у 2019-му мали близько мільйона мешканців, опустилися нижче – до 975 000 та 907 000 відповідно.

Тепер Львів обігнав Дніпро та Одесу за кількістю населення і став третім найбільшим містом України.

Станом на середину 2026 року у Львові проживає близько 986 тисяч людей. За сім років населення міста зросло на 44%, або майже на 300 тисяч.