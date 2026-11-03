Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, МВФ вимагає від України підвищити вартість електроенергії для населення вдвічі і газу майже втричі

У Міненерго відреагували про звіт МВФ так.

-Позиція чітка й незмінна: мораторій на підвищення тарифів в Україні продовжує діяти. Будь-які зміни системи тарифоутворення згідно з чинним законом можливі лише після завершення воєнного стану.

Україна розробляє довгострокову Дорожню карту реформи енергетичного сектору. Її ключова складова — захист людей. Працюємо над удосконаленою моделлю адресної підтримки у питаннях отримання субсидій та пільг. Разом із партнерами починаємо створювати єдину онлайн-платформу за принципом єдиної платіжки, де усі рахунки та вся державна підтримка — в одному вікні, з інтеграцією в державні реєстри на базі Дії. Саме адресна соціальна підтримка людей стане першим кроком цих перетворень.

Розробка Дорожньої карти — частина міжнародних зобов’язань України. Ідеться про подальшу інтеграцію в європейський енергетичний ринок, що є передумовою повноправного членства нашої держави в Євросоюзі.

Документ охоплює й інші напрями: зміцнення стійкості енергосистеми після російських атак, оздоровлення ринків енергії, прозоре й незалежне корпоративне управління в державних енергокомпаніях.

Фахові рекомендації МВФ важливі для України як пропозиції. Проте, рішення буде ухвалювати держава, і їх послідовність чітка: спочатку дієва модель підтримки українських родин, і лише потім — зміни в ціноутворенні.

В технічному звіті МВФ фахівці Фонду оцінили ситуацію в українській енергетиці. Звіт охоплює широкий спектр тем і базується на структурі споживання домогосподарств 2021 року. У ньому змодельовано кілька сценаріїв. Усі вони є розрахунками, а не зобов’язаннями, і жоден із них не передбачає негайного виконання. Звіт потрібен, щоб держава бачила детальну фінансову картину чинної системи підтримки та могла оцінити різні варіанти реформи.

Аналіз МВФ є частиною довгострокової роботи над реформою, що включає підтримку людей і відбудову енергетичної системи після російських атак. Реалізація цієї реформи дозволить Україні успішно завершити євроінтеграцію і стати частиною об’єднаної Європи.