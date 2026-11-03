Норвегія, Данія та Швеція відмовляться грати з РФ на чоловічому чемпіонаті світу з хокею, що відбудеться наступного року в Німеччині. Про це у вівторок повідомили національні федерації цих країн, пояснивши своє рішення міркуваннями безпеки та геополітичною напруженістю, пише Reuters.

Минулого тижня Спортивний арбітражний суд (CAS) ухвалив рішення дозволити Росії знову брати участь у змаганнях під егідою Міжнародної федерації хокею (IIHF), скасувавши попереднє рішення керівного органу про відсторонення російських команд, ухвалене після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.



«З огляду на поточну ситуацію та наявну в нас на сьогодні інформацію, Норвегія не гратиме з Росією на чемпіонаті світу в Німеччині в травні 2027 року», — йдеться в заяві Норвезької хокейної федерації (NIHF).

«Решта матчів у групі відбудуться згідно з розкладом. Наша позиція залишається незмінною: Росія має бути відсторонена від усіх міжнародних чемпіонатів, доки триває війна в Україні», — додали в норвезькій організації.

Окрім політичних аспектів, організації назвали захист спортсменів однією з головних причин такого рішення, вказавши на потенційні загрози безпеці для гравців і тренерського штабу.



«Заради цілісності хокею ми не можемо уявити, що гратимемо проти Росії за нинішніх обставин. Якщо ми це зробимо, це призведе до повного хаосу», — заявив данським ЗМІ голова Данського хокейного союзу Генрік Бах Нільсен.

Шведська хокейна асоціація (SIF) також повідомила, що її команда відмовиться виходити на лід проти Росії.

«Наша позиція залишається твердою. Разом із низкою інших країн ми домовилися оголосити про це рішення спільно», — зазначив голова SIF Андерс Ларссон, додавши, що участь Росії в міжнародних хокейних змаганнях, доки триває війна в Україні, є неприпустимою.

Норвегія, Данія та Швеція підтвердили, що візьмуть участь в інших матчах турніру. 90-й чемпіонат світу серед чоловіків пройде з 13 по 30 травня в Дюссельдорфі, Гельзенкірхені та Мангаймі.

РІЗКИЙ ПРОТЕСТ ПРОТИ РОСІЇ

Рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) викликало різкий протест з боку європейських хокейних федерацій, міст-господарів та спонсорів. Це призвело до погроз бойкотувати турніри, зокрема чемпіонат світу наступного року та молодіжний чемпіонат світу 2028 року у Фінляндії.

У понеділок Фінська хокейна асоціація заявила, що використає всі доступні засоби, аби не допустити Росію до міжнародних змагань.

«Наша позиція полягає в тому, що Фінляндія не гратиме проти Росії», — повідомив фінському мовнику YLE голова Фінської хокейної асоціації Гейккі Хієтанен.

Представники влади міста Турку заявили, що місто відмовиться від проведення молодіжного чемпіонату світу, якщо Росії дозволять у ньому брати участь.

Комерційні партнери також вжили відповідних заходів.

Шведська меблева компанія AJ Products, яка спонсорує чоловічий чемпіонат світу з 1989 року, оголосила в понеділок, що припиняє спонсорську підтримку турніру наступного року через участь Росії.

Фінська компанія Nokian Tyres заявила, що припинить спонсорування чемпіонатів світу 2027 року, якщо Росії дозволять змагатися, додавши, що продовження співпраці за таких умов суперечитиме її корпоративним цінностям.

Отримати коментар від Міжнародної федерації хокею (IIHF) на момент публікації не вдалося.