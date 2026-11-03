Благодійна організація Ziedot.lv у понеділок, 2 листопада, у Музеї окупації Латвії відкрила кампанію збору пожертв «Дрон для України, дрон для Латвії», у якій закликає підтримати закупівлю дронів для української армії та Земессардзе (Національної гвардії) Латвії.

Про це повідомляє LSM з посиланням на агентство LETA.

Кошти, зібрані під час кампанії, будуть розподілені у рівних частинах — 50% на потреби української армії та 50% на потреби Земессардзе Латвії.

Уже майже п’ять років триває повномасштабна війна Росії проти України. Український досвід засвідчує, наскільки вагому роль у сучасній веденні війни відіграють дрони. Вони допомагають здійснювати розвідку, ідентифікувати загрози та захищати військових.

На відкритті кампанії керівниця Ziedot.lv Рута Діманта наголосила, що, зміцнюючи оборонні спроможності України, важливо дбати й про безпеку Латвії.

Вона зазначила, що благодійники часто цікавляться, як можна допомогти обороні Латвії. Підтримку Земессардзе Діманта вважає обов’язком кожного жителя. Вона закликала долучатися до кампанії відповідно до своїх можливостей, нагадавши, що пожертвувати можна будь-яку суму.

Діманта сказала, що у світі починає зменшуватися підтримка України і війна нормалізується. Вона також висловила думку, що війна з диверсіями прийшла і в Європу та Латвію.

Начальник штабу Земессардзе Марекс Озолиньш під час заходу вказав на розвиток та модернізацію Земессардзе, наголосивши, що пожертви допоможуть зміцнити оборонні спроможності.

У свою чергу директорка Музею окупації Латвії Солвіта Віба нагадала про досвід музею від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Першою виставкою, яку музей організував після вторгнення, була фотовиставка Бучі та Ірпеня. Музей окупації Латвії та його філія «Кутовий дім» (Stūra māja) протягом останніх років зазнали кількох цілеспрямованих нападів та актів, унаслідок яких постраждали вікна та фасади будівель.

Директорка музею наголосила, що Музей окупації постійно розповідає про діяльність людей Латвії в умовах окупаційних режимів. За її оцінкою, і через понад чотири роки після початку повномасштабного вторгнення все ще доводиться актуалізувати питання, на чий бік стають люди — України чи Росії. Віба висловила думку, що ця кампанія дає можливість висловити свою позицію та приналежність до боку Латвії та України, виступаючи проти злочинного режиму держави-агресора.

Ziedot.lv розпочала збір пожертв на підтримку України вже в перші години повномасштабного вторгнення Росії.

Як свідчить надана організацією інформація, з 24 лютого 2022 року жителі та підприємства Латвії на порталі пожертвували 43 мільйони євро для захисників України, медиків, жителів та українських біженців у Латвії. Найменша пожертва становила один цент, а найбільша пожертва захисникам України — один мільйон євро. У свою чергу на підтримку українських біженців із програми ґрантів Європейської економічної зони та Норвегії було отримано три мільйони євро.

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