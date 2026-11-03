-Складний масований удар нанесли росіяни цієї ночі, прорахований передусім проти критичної інфраструктури. І головна мішень – енергетика, генерація та підстанції у Одеській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Харківській, Дніпровській, Чернівецькій, Чернігівській, Рівненській областях. В багатьох містах і громадах тривають аварійні та екстрені відключення. У Харкові росіяни вдарили просто по міській клінічній лікарні. Сімдесят три людини постраждали, пошкоджено кардіологічне відділення, де лікувалися люди.

Також відучора триває рятувальна операція в Комишувасі Запорізької області. На жаль, зросла кількість загиблих. Двадцять дев’ять людей було вбито Росією. Мої співчуття рідним і близьким. Пʼятеро поранені. Під завалами ще люди. Роботи продовжуються, наскільки дозволяє безпекова ситуація: є загроза російських повторних ударів, як вони завжди це підло роблять.

Тільки за цю ніч росіяни випустили 289 ударних дронів, 17 балістичних та 59 крилатих ракет. І зараз продовжується тривога і є загроза нових російських ракет і дронів.

Дуже показово, що все це в день американських виборів у Конгрес. Росіяни вважають, що Америка цей їх сигнал не помітить. Але потрібно помічати і зупиняти такий терор. Потрібно допомагати Україні захищати небо, інакше Росія ніколи не припинить своїх ракетних ударів. Потрібно допомагати будувати мир чесно і надійно, і Америка може це зробити. Дякую всім, хто не буде мовчати про цей російський удар. Дякую кожному, хто підтримує захист України.