Північнокорейське угруповання, яке звинувачують у здійсненні найбільшої в історії крадіжки криптовалюти, — це підтримуване державою об’єднання елітних хакерів, яких із раннього віку готували до «полювання на велику здобич». Тепер штучний інтелект надав їм потужний новий інструмент для наповнення скарбниці Кім Чен Ина та фінансування його військової експансії, пише Bloomberg.

За словами експертів, Північна Корея, що володіє ядерною зброєю, утримує цілу армію хакерів, яка налічує тисячі осіб. Проте елітний підрозділ, відомий як «TraderTraitor» — саме його ФБР звинувачує в нещодавній крадіжці 6,3 млрд доларів із біржі Binance, — ймовірно, складається лише з десятка-півтора учасників.

На відміну від звичайних хакерів, які полюють на окремих інвесторів, угруповання «TraderTraitor» застосовує стратегію, що отримала назву «полювання на велику здобич» (Big Game Hunting). За допомогою штучного інтелекту вони вишукують цінні криптовалютні компанії, щоб здійснити в них злам. Їхні дії настільки успішні, що отримані ними кошти можуть фінансувати майже половину північнокорейських програм зі створення заборонених видів озброєнь.

«Це угруповання націлене на великий куш, — зазначає Пак Сон Су, провідний дослідник загроз у компанії з кібербезпеки Zscaler. — Вони обирають своїми цілями криптовалютні компанії, вивчають їхню інфраструктуру, а потім втручаються в її роботу — або в процеси переказу коштів, — щоб здійснити масштабну крадіжку».

За словами Пака, завдяки новим інструментам на основі штучного інтелекту «поріг входження для такої діяльності значно знизився, а швидкість проведення подібних операцій — карколомно зросла».

Величезні прибутки Північної Кореї від хакерської діяльності

Лише крадіжка з Binance за обсягом дорівнює 75% доходів за 2025 рік.

За словами перебіжчиків та експертів, протягом десятиліть Північна Корея відбирала найталановитіших студентів для своїх хакерських підрозділів, навчаючи їх у спеціалізованих закладах, таких як коледж «Моранбон» у Пхеньяні. Метою було створення «армії», яка, за даними компанії Chainalysis, нині відповідальна за 89% усіх зафіксованих цього року збитків від хакерських атак на сферу криптовалют.

Від керування «фермами» ноутбуків у США до викрадення криптовалюти на мільярди доларів менш ніж за 30 хвилин — діяльність хакерів стала одним із найважливіших джерел доходу для Північної Кореї. Країна ізольована від світової фінансової системи через численні санкції, запроваджені у відповідь на розробку режимом Кіма ядерної зброї та програм балістичних ракет.

Інші джерела доходів КНДР — як-от торгівля з Китаєм чи навіть військова співпраця з Росією — тепер значно поступаються за своїм значенням надходженням від криптовалют. Колись Пхеньян намагався втриматися на плаву завдяки контрабанді сигарет і підробці доларів США, а сьогодні його хакери приносять мільярди чистого прибутку внаслідок лише однієї успішної операції.

І ситуація може погіршитися — через штучний інтелект.

За словами Ніка Карлсена, старшого слідчого в компанії TRM Labs, новітні методи, які використовує угруповання TraderTraitor, свідчать про активне застосування штучного інтелекту в останніх атаках. Вони, безумовно, встановлюють нові рекорди за обсягами отриманих коштів: їхньою попередньою наймасштабнішою операцією було викрадення 1,5 мільярда доларів із платформи Bybit.

Криптовалютні біржі посилюють заходи безпеки — особливо для співробітників, які мають доступ до критично важливих систем, — щоб захиститися від тактики TraderTraitor. Ця група поєднує високий рівень технічної майстерності з методами соціальної інженерії. Як зазначає Карлсен, хакери виявляють працівників, які мають широкий доступ до цільових систем, і активно «обробляють» їх, пропонуючи, наприклад, дуже вигідні умови працевлаштування.

«Їхній головний інструмент — це робота з людьми», — каже він.

Чому санкції не зупиняють Північну Корею

За останні кілька років Північна Корея отримала з-за кордону до 22 мільярдів доларів, попри дію міжнародних санкцій. Як Кім Чен Ин це робить і чому багатша Північна Корея може бути ще небезпечнішою?

У компанії Binance повідомили, що попереднє розслідування виявило: точкою проникнення став зламаний ноутбук, що належав одному з інженерів. Усього за 20 хвилин хакери викрали криптовалюту на суму 6,36 мільярда доларів — це майже 20% від оціночного річного обсягу економіки Північної Кореї. Оскільки після інциденту вдалося заморозити близько 2,8 мільярда доларів, чистий відтік коштів склав 3,6 мільярда доларів.

«Для режиму Кім Чен Ина хакерські атаки, спрямовані на викрадення криптовалюти, перетворилися на дещо більше, ніж просто злочинний спосіб компенсувати дефіцит іноземної валюти», — зазначає Лім Иль Чхоль, професор Інституту досліджень Далекого Сходу при Університеті Кьоннам.

За словами експертів, які пильно стежать за ситуацією в КНДР, оскільки США спрямовують значні ресурси на конфлікти на Близькому Сході, а також на протистояння Китаю та Росії, їхня здатність брати активну участь у подіях на Корейському півострові зменшилася.

«Північна Корея використовує цей період як чудову нагоду для прискорення розвитку свого військового потенціалу», — каже Лім.

У 2024 році експерти Організації Об’єднаних Націй заявили, що кіберкрадіжки та незаконна фінансова діяльність Північної Кореї можуть фінансувати близько 40% її програм зі зброї масового знищення. І кожне успішне пограбування криптовалюти додає здатності Кіма нарощувати свою армію та загрожувати союзнику США Південній Кореї, а також 28 500 американським військовослужбовцям, розміщеним на Корейському півострові.

Ядерна зброя та балістичні ракети завжди були головними пріоритетами для режиму та його коштів, «але тепер, здається, їх достатньо для підтримки звичайних сил, включаючи нові військово-морські судна, інвестиції в технології безпілотників», сказав Адам Фаррар, колишній директор Ради національної безпеки США, який відповідав за Корею в адміністраціях Трампа та Байдена.

Північна Корея може все ще відставати від південнокорейських військових на десятиліття в багатьох відношеннях, але, можливо, це не надовго, сказав Фаррар, зараз старший аналітик Bloomberg Economics.