У Манчестері розпочався судовий процес над дев’ятьма чоловіками віком від 28 до 70 років, яких звинувачують у сексуальному насильстві над жінкою, яка перебувала без свідомості. Її власний чоловік зізнався, що з 2004 по 2025 рік він підмішував їй наркотики, ґвалтував сам і дозволяв іншим знущатися з неї, знімаючи злочини на камеру. Справа вже отримала моторошні паралелі з гучним процесом Жизель Пеліко у Франції.

Про це пише RFI Українською з посиланням на трансляцію з зали суду Sky News.

За даними слідства, 60-річний чоловік (ім’я якого не розголошується для захисту особистості жертви) використовував «коктейлі з одурманюючих речовин», щоб приспати свою дружину. Поки вона перебувала без свідомості, він ґвалтував її та знімав це на фото й відео, якими ділився в закритих онлайн-спільнотах.

Від 2023 року він почав запрошувати інших чоловіків до їхнього будинку. Як заявила прокурорка Луїза Оклі, ці чоловіки «отримували сексуальне задоволення від усвідомлення того, що жінка нічого не розуміє».

На деяких відео, які показали присяжним, чутно хропіння сплячої жінки, на інших – ґвалтівники силоміць розплющують їй очі на камеру.

Жертва не знала про насилля

«Вона не могла – вона абсолютно не мала уявлення, що це відбувається. Тобто, доки поліція не прийшла до її дверей і не повідомила, що вона була героїнею відео», – сказала прокурорка Оклі під час слухання.

Свій багаторічний шлюб потерпіла називала спокійним та звичайним, а поліції розповіла, що, на її думку, вони з чоловіком взагалі не мали сексуальних контактів останні дев’ять років.

Злочинну схему розкрили журналісти під прикриттям, які проникли до тематичного чату. Вони повідомили про все правоохоронцям, і у жовтні торік поліція прибула до будинку з ордером на арешт чоловіка.

У вилученому телефоні чоловіка, який прокурорка порівняла зі «сповідальнею», знайшли понад мільйон фото та відео, що задокументували злочини як самого чоловіка, так і інших фігурантів справи.

«Безсумнівно, він жив подвійним життям, приховуючи респектабельність. Зовні він підтримував чисту та шановану репутацію. Він приховував свої темні та розбещені таємниці», – каже прокурорка.

Хто серед насильників

Головному обвинуваченому наразі висунуто 62 звинувачення. Його четверо спільників уже визнали свою провину, ще дев’ять фігурантів, які зараз постали перед судом (серед яких таксист, парамедик, футбольний тренер, механік та пенсіонери), заперечують усі звинувачення.

Сторона обвинувачення розділила їх на тих, хто фізично приходив до будинку («контактні»), та тих, хто спостерігав і підбурював до злочинів онлайн («безконтактні»).

Один із доказів у справі – повідомлення від 70-річного Роберта Стюарта. Через кілька годин після того, як він нібито відвідав будинок у вересні 2025 року та взяв участь у зґвалтуванні, він написав чоловіку жінки, закликаючи видалити всі докази. У своєму повідомленні він прямо послався на аналогічний злочин у Франції: «Друже, у мене цілий день погане передчуття. Видали всі зображення з телефону тощо, бо це надто ризиковано. Пам’ятай, що сталося з хлопцем у Франції [чоловіком Жизель Пеліко] (…) Видали мене зі свого телефону та життя. Якщо вона тебе викриє, це буде купа проблем, кінець твого шлюбу та зруйнує твоє життя».

Судовий процес у Королівському суді Манчестера триватиме до кінця січня.

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