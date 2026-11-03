Як повідомили в управлінні оподаткування юридичних осіб Головного управління ДПС у Миколаївській області, у січні – жовтні 2026 року 55 платниками (юридичними особами) та 3 платниками (фізичними особами) задекларовано до відшкодування ПДВ на рахунки платників у банку у розмірі 982,3 млн гривень.

У результаті перевірочних заходів за 10 місяців поточного року, з урахуванням попередніх періодів, 55 суб’єктам господарювання – юридичним особам Миколаївщини з державного бюджету відшкодовано податку на додану вартість у сумі 954,4 млн грн, 3 платникам (юридичним особам) відшкодовано пеню у розмірі 615,9 тис. гривень.

Залишок невідшкодованих сум ПДВ на розрахунковий рахунок станом на 02.11.2026 згідно з Реєстром заяв про повернення сум бюджетного відшкодування складає 182,9 млн гривень.

Бюджетне відшкодування ПДВ – це кошти, які повертаються в обіг підприємств і можуть працювати на розвиток бізнесу.

Податкова служба забезпечує як своєчасне опрацювання заяв платників, так і належний контроль за законністю заявлених до відшкодування сум, що сприяє прозорості механізму відшкодування та захисту бюджетних коштів.

Нагадуємо, що платник може отримати бюджетне відшкодування у законодавчо встановлені строки лише у разі правильного ведення податкової звітності, а також без здійснення ризикових операцій, що можуть слугувати мінімізації податкових платежів.