Про удар по останньому притулку приручених хворих повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
“Я розумію, що зараз порушую етику.
На відміну від деяких «діячів», я ніколи не дозволяв собі піаритися на хворих та поранених.
Але я хочу, щоб зараз ці фото побачило як можна більше людей. Особливо політиків та дипломатів.
Особливо за кордоном.
Це – дніпровський хоспіс.
Це – літні смертельно хворі люди.
Це – російська ракета.
Весь світ повинен це побачити.
Майже пів сотні невиліковно хворих пацієнтів із розбитого хоспісу нині перевозять до інших міських лікарень. Найстаршому з них — 90 років.
Лише нещодавно місто відремонтувало тут палати та решту медпростору. Ну бо і для дніпрян, і для наших переселенців це одне з небагатьох місць, де надають допомогу та піклування такого профілю.
Тепер усе це знищено російською ракетою.
Загалом у Дніпрі понівечені та напівзруйновані 20 житлових будинків.
Зачепило гімназію, дитячий садок, музичну школу, бібліотеку, палац культури «Енергетик» та амбулаторію Світового банку.
Загалом потрощено більше 1 тисячі вікон, подекуди вирвані двері та батареї.
Пошкоджено також водозабір, тож у так званій старій частині Придніпровська немає води.
Наразі шукаємо технічне рішення.
На місці комунальники, благодійники, представники міських служб.
Усі працюють. Але це — суцільний жах.