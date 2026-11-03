Про удар по останньому притулку приручених хворих повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

“Я розумію, що зараз порушую етику.

На відміну від деяких «діячів», я ніколи не дозволяв собі піаритися на хворих та поранених.

Але я хочу, щоб зараз ці фото побачило як можна більше людей. Особливо політиків та дипломатів.

Особливо за кордоном.

Це – дніпровський хоспіс.

Це – літні смертельно хворі люди.

Це – російська ракета.

Весь світ повинен це побачити.

Майже пів сотні невиліковно хворих пацієнтів із розбитого хоспісу нині перевозять до інших міських лікарень. Найстаршому з них — 90 років.

Лише нещодавно місто відремонтувало тут палати та решту медпростору. Ну бо і для дніпрян, і для наших переселенців це одне з небагатьох місць, де надають допомогу та піклування такого профілю.

Тепер усе це знищено російською ракетою.

Загалом у Дніпрі понівечені та напівзруйновані 20 житлових будинків.

Зачепило гімназію, дитячий садок, музичну школу, бібліотеку, палац культури «Енергетик» та амбулаторію Світового банку.

Загалом потрощено більше 1 тисячі вікон, подекуди вирвані двері та батареї.

Пошкоджено також водозабір, тож у так званій старій частині Придніпровська немає води.

Наразі шукаємо технічне рішення.

На місці комунальники, благодійники, представники міських служб.

Усі працюють. Але це — суцільний жах.