-Сьогодні разом із командою – в Берліні. Будуть зустрічі з Канцлером і Президентом Німеччини, Президенткою Бундестагу. Візьму також участь у цьогорічній Берлінській безпековій конференції, – повідомив президент Зеленський.

Найголовніше – наша дипломатична координація: важливі зустрічі попереду, зміцнення ППО та підтримка нашої енергетики. Саме це буде пріоритетом сьогоднішніх перемовин.

Ми всі зацікавлені в безпеці, стабільності та захисті міжнародного порядку, заснованого на правилах. І маємо працювати разом, щоб ці принципи втілювалися в конкретні рішення та дії. Дякуємо Німеччині за готовність підтримувати наш захист життя та дуже серйозну спільну роботу!

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