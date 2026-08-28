Міністерство оборони Латвії провело на військовій базі Адажі демонстрацію протидронових систем, встановлених на нову бойову машину піхоти Hunter.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на латвійського суспільного мовника LSM.

На БМП Hunter, яку латиською називають “Mednieks”, встановили обладнання іспанської компанії GDELS-Santa Bárbara Sistemas – виробника, що постачає Латвії саму машину. Тестували як активні системи, здатні самостійно вражати дрони, що наближаються, так і пасивні – ті, що лише виявляють загрозу та попереджають екіпаж.

Паралельно перевіряли взаємодію машини із власними наземними дронами Латвії, які працюють не проти неї, а разом із нею – виявляючи та глушачи сигнал дронів противника.

Підхід повторює логіку випробувань, які раніше проводила армія США на власній техніці: монтувати на бронемашину обладнання, здатне збити чи заглушити невеликий дрон до того, як він скине гранату або спікірує на броню зверху.

Hunter побудований на платформі ASCOD, яку використовують кілька країн НАТО і яку локалізували під потреби Латвії. Машину модернізували для сучасних механізованих піхотних операцій, зробивши акцент на вогневій потужності, модульній броні та сумісності з технікою союзників.

Назву для БМП обрали самі солдати Механізованої піхотної бригади, які згодом будуть нею керувати.

Латвія підписала перший контракт на 42 машини Hunter із GDELS-Santa Bárbara Sistemas у січні 2025 року, а вже в червні того ж року подвоїла замовлення до 84 одиниць.

Перші БМП мають надійти до Національних збройних сил у жовтні, тож четвергова демонстрація була для Латвії останнім шансом визначитися з набором протидронового захисту до того, як техніка стане на озброєння, а не добудовувати його вже постфактум.

Загроза, яка це підганяє, добре зрозуміла в регіоні: війна Росії проти України показала, як дешеві FPV-дрони виводять з ладу бронетехніку вартістю в мільйони доларів, а Латвія межує безпосередньо зі східним кордоном НАТО з Росією.