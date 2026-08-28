Цього тижня американські військові за допомогою лазера збили три безпілотники у долині Ріо-Гранде на півдні Техасу, поблизу кордону США та Мексики, пише ЛБ.

В США стверджують, що це дрони мексиканських наркокартелів.

Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD) та Північне командування США (USNORTHCOM) заявили, що операція відбулася пізно ввечері у вівторок і вранці в середу. Для неї використали армійську багатофункціональну лазерну систему високої енергії (Multipurpose High Energy Laser).

Військові не повідомили точного місця ударів і не уточнили, чи відбувалися вони на території США або Мексики. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявляла, що будь-які односторонні дії США на мексиканській території будуть серйозним порушенням суверенітету її країни.

Військові стверджують, що безпілотники становили «фізичну загрозу» для американських військовослужбовців, а також співробітників Митно-прикордонної служби США.

За даними оперативної групи, від моменту її створення у 2025 році вона здійснила десятки тисяч патрулювань для виявлення та моніторингу, а також тисячі спостережних польотів.

Компанія AeroVironment Inc. минулого літа передала армії США перші дві багатофункціональні лазерні системи високої енергії. Раніше армія США вже розгортала систему LOCUST виробництва AeroVironment. Розгортання цієї системи на початку цього року призвело до семигодинного закриття повітряного простору поблизу міжнародного аеропорту Ель-Пасо в Техасі.

У лютому американські військові випадково збили за допомогою лазерної системи протидії безпілотникам безпілотник уряду США.

Американські посадовці у сфері безпеки висловлювали занепокоєння через використання дронів мексиканськими картелями. Здебільшого картелі застосовують кустарно модифіковані серійні моделі безпілотників для скидання пакунків із наркотиками або спостереження за маршрутами їхнього перевезення.