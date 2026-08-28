В Україні запускають експериментальний проєкт зі зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів (МЗНН) під землею.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну постанову Кабінету міністрів №1037 від 13 серпня 2026 року.

У постанові КМУ №1037 (від 13 серпня 2026 року) йдеться про “реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження підземного зберігання нафтопродуктів із складу мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в умовах правового режиму воєнного стану”.

Такий експеримент, згідно з документом, триватиме впродовж дії воєнного стану (але не довже ніж впродовж двох років з моменту набрання цією постановою чинності).

Він передбачає, що нафтопродукти зі складу мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів (МЗНН) будуть зберігатись під землею.

Координатором експериментального проєкту визначається при цьому Міністерство енергетики України.

Тим часом акціонерне товариство “Укртранснафта” визначається “спеціалізованим відповідальним зберігачем”.

Згідно з порядком експериментального проєкту, він реалізується з метою:

можливості використання підземних сховищ нафтопродуктів для цілей зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів;

забезпечення стійкості системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в умовах правового режиму воєнного стану та/або інших кризових ситуацій;

підвищення фізичної безпеки підземного зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів;

запобігання ризикам ураження та втрат нафтопродуктів під час воєнного стану в Україні.

До експериментального проєкту можуть бути залучені підземні сховища нафтопродуктів, які:

мають підтверджені технічні характеристики та проєктну документацію;

забезпечують герметичність, виявлення та запобігання витокам та їх фізичну доступність для відбору нафтопродуктів;

відповідають вимогам промислової та пожежної безпеки;

забезпечують ведення обліку обсягів та якості нафтопродуктів;

мають контроль доступу, охорону та можливість оперативного відбору продукту.

В цілому, згідно із затвердженим порядком, проєкт передбачає створення розгалуженої системи підземних сховищ для МЗНН.

Підземне сховище нафтопродуктів визначається як “сукупність резервуарів, трубопроводів, інженерного обладнання та інших пов’язаних елементів, розташованих нижче рівня земної поверхні та призначених для зберігання нафти або нафтопродуктів”.

Йдеться про технологічний комплекс, створений:

у природній чи штучній ємності надр (соляних кавернах, виснажених нафтових чи газових родовищах, інших геологічних формаціях, штучних підземних резервуарах);

у підземних резервуарах;

у лінійній частині магістральних трубопроводів.

Ключова вимога для паливного ринку почне діяти з 2027 року (“з початку третього базового року”).

Суб’єкти ринку й оператори повинні будуть зберігати у підземних сховищах не менш ніж 20% загального обсягу дизельного палива (від загальних обсягів цього виду нафтопродуктів із складу МЗНН).

При цьому прогнозні строки введення сховищ в експлуатацію і кошториси їх реконструкції “Укртранснафта” має погодити з Міненерго впродовж двох місяців із дня набрання постановою чинності.

Всі учасники проєкту повинні:

окремо обліковувати фактичні обсяги МЗНН, розміщені під землею;

передавати відповідну інформацію до електронної системи репортингу;

забезпечити контроль якості нафтопродуктів впродовж усього періоду зберігання.

Фінансувати реалізацію проєкту планують за рахунок власних коштів його учасників та інших не заборонених законодавством джерел (зокрема й державного бюджету).