Виконавчий комітет Миколаївської міської ради затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Миколаївської міської територіальної громади на 2027–2029 роки.

Відповідне рішення ухвалили 26 серпня, повідомляють у міській раді.

Документ визначає ключові напрями, на яких громада планує зосередити публічні інвестиції протягом найближчих трьох років. Його мета — ефективніше використовувати бюджетні ресурси, підвищувати прозорість інвестиційних процесів та спрямовувати кошти на проєкти, найбільш важливі для розвитку міста.

Серед наскрізних цілей плану — енергоефективність, цифровізація, адаптація до змін клімату, гендерна рівність та безбар’єрність.

До пріоритетних сфер увійшли транспорт, муніципальна інфраструктура та житло, енергетика, освіта і наука, охорона здоров’я, соціальна сфера, довкілля, цифрова трансформація, спорт і молодіжне виховання, культура та інформація, економічна діяльність і громадська безпека.

На 2027–2029 роки передбачено орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій 911,6 млн грн. Найбільші обсяги планується спрямувати на транспорт — понад 386 млн грн, освіту і науку — 178,2 млн грн, муніципальну інфраструктуру — 111,3 млн грн, охорону здоров’я — 87,3 млн грн та житло — 78,3 млн грн.

Зокрема, у сфері освіти план передбачає розвиток сучасного освітнього простору, облаштування укриттів, оновлення матеріально-технічної бази, розвиток шкільних перевезень та сучасних харчоблоків.

У житловій сфері серед пріоритетів — відновлення пошкоджених внаслідок збройної агресії багатоквартирних будинків, розвиток соціального орендного житла та покращення стану житлового фонду.

До Єдиного проєктного портфеля громади зможуть потрапити проєкти та програми, які відповідають визначеним у плані напрямам. Саме вони матимуть можливість отримувати фінансування з бюджету громади та/або державну підтримку.

Таким чином, Середньостроковий план має стати основою для відновлення, модернізації та сталого розвитку Миколаєва, а також допомогти громаді ефективніше залучати міжнародне фінансування та ресурси міжнародних фінансових організацій.

Як повідомляло Інше ТВ, Бельгія інвестує $6 млн у Rebuild Ukraine Fund для підтримки українського бізнесу