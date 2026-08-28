Про це президент Зеленський говорив у вечірньому зверненні.

Сьогодні провів Ставку. Ключове – це максимум нашої зброї для захисту від російських ударів по Україні. Основне – наш захист від реактивних «шахедів» і щоб зробити наші дипстрайки проти Росії ще більш частими. Завдання – тисяча дронів для далекобійних санкцій на день проти Росії. Зараз у середньому 300 плюс наших далекобійних санкцій, має бути більше. Цілком конкретна мета є, і виконаємо це завдання. Росіяни обрали тактику посилення терору: постійні повітряні тривоги одна за одною в Києві, на жаль, залітають саме реактивні «шахеди». Так само в інших наших містах, громадах – постійні удари по Харкову, по Запоріжжю. Сумщина, Чернігівщина, Дніпровщина, наш Херсон. Звичайні цивільні підприємства були пошкоджені на Київщині. Всі, всі наші засоби протидії вже застосовуються, і важливо, щоб було суттєве прискорення по виробництву перехоплювачів саме проти таких реактивних “шахедів”, щоб наші дипстрайки давали Росії більше відчуття їхньої відповідальності за вибір цю війну продовжувати.

Мир уже давно міг бути, але єдиний, кого мир не цікавить, править у Москві. Вже в них стало менше бензину, менше стало експорту, менше логістики. Росія вперше в історії імпортує бензин, витрачає кошти бюджету фактично на підтримку нафтових компаній. І буде таких втрат ще більше в них, якщо Росія не хоче говорити нормально про закінчення цієї війни. Були також доповіді наших військових по Новоросійську: вже досягається наш результат, що жодне судно в їхній Новоросійськ не заходить і з порту не виходить. І кожна така доба без руху в Новоросійську – це внесок у зниження російського потенціалу війни. Обов’язково знайдемо способи заблокувати й інші їхні порти. І ми не починали цієї війни й цілком справедливо ми відповідаємо на російські дії.

Ми сьогодні отримали інформацію від Американської сторони по зустрічах у Москві, які відбулися цими днями. Там був ряд зустрічей. І ми говорили напередодні, ми говорили й зараз із американською стороною. Я дякую за інформацію, за необхідну тональність розмови з Росією. Ми цінуємо узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити і що треба зробити. Росія має закінчити свою війну, треба створити всі умови, щоб це було.

І ще одне.

Сьогодні доповідав Прем’єр-міністр Корецький, ми обговорили з парламентарями про те, що максимально прискорюється робота по законопроєктах та урядових рішеннях, які дають Україні необхідні фінанси від партнерів. Важливо восени спрацювати об’єднано й спрацювати так, щоб усі рішення, які здатні підтримати нашу армію, наше оборонне замовлення, наше постачання на фронт і для захисту неба, – щоб усе це було наповнено ресурсом. Прем’єр зараз цим особисто займається, я розраховую на результати. Кожні два тижні буде детальний звіт Прем’єр-міністра про те, що виконується і з чим треба допомогти. Всі оборонні завдання, всі наші соціальні завдання в інтересах людей і повністю постачання на фронт мають бути виконані.

Я дякую кожному, хто з Україною!