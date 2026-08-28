Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що фігурантка вирішила незаконно заволодіти трикімнатною квартирою в Київському районі Одеси, яка належала 73-річній пенсіонерці.

Скориставшись похилим віком та погіршенням здоров’я самотньої жінки, зловмисниця увійшла до неї в довіру, допомагала з побутом, купувала продукти та ліки.

Згодом доглядальниця отримала доступ до її особистих документів і правовстановлюючих документів на квартиру, повідомили у Нацполіції.

Влітку минулого року, коли пенсіонерка померла, зловмисниця умисно протягом кількох днів не повідомляла про це до поліції.

Фігурантка підшукала жінку, зовні схожу на померлу, і прибула разом із нею до приватного нотаріуса. Видаючи себе за законну власницю оселі, спільниця пред’явила викрадені документи та від імені небіжчиці підписала договір купівлі-продажу квартири на користь доглядальниці.

Як встановили правоохоронці, жодних грошей за квартиру не передавалося, а зазначена сума існувала лише на папері для створення видимості законності правочину.

І лише ввечері того ж дня, коли всі нотаріальні та реєстраційні дії були успішно завершені, а право власності офіційно перейшло до фігурантки, вона зателефонувала на спецлінію 102 та повідомила про смерть своєї підопічної.

Злочинна схема розкрилася, коли законна спадкоємиця – племінниця померлої, розпочала процедуру оформлення спадщини на себе. Жінка з’ясувала, що квартира її тітки вже офіційно зареєстрована на іншу людину, відтак звернулася до правоохоронців.

Поліцейські вчасно втрутилися в ситуацію та не допустили втрати майна. Адже наступним етапом шахраїв міг стати швидкий перепродаж чужої оселі.

Наразі досудове розслідування у справі завершено. На підставі зібраних доказів фігурантці висунуто обвинувачення за низкою статей Кримінального кодексу України.

Обвинувачення акт скеровано до суду. За скоєне жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.