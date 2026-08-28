Ексміністр оборони Михайло Федоров прийняв пропозицію міністра оборони Італії Гвідо Крозетто і став його радником.

Про це Федоров повідомив у соцмережах, передає Інше ТВ.

«Подякував Гвідо за особисту підтримку та пропозицію стати його радником щодо оборонних інновацій. Вдячний за довіру та стратегічне партнерство. У цій ролі допомагатиму Італії розвивати технології сучасної війни, покращувати сферу оборони та адаптуватися до нових безпекових викликів світу», – зазначив ексміністр оборони України.

Михайло Федоров наголосив, що «Україна та наша команда мають унікальний досвід технологічної війни, яким ми готові ділитися з партнерами».

«Водночас мій головний фокус незмінний — продовжую працювати в Україні над проєктами, які посилюють нашу оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси», – написав Федоров.

Як повідомляло Інше ТВ, Федоров заявив, що [без нього] Україна повільно програє