Південна Корея, Японія та Сполучені Штати проведуть спільні військові навчання 9–11 вересня, щоб перевірити готовність до ракетних і ядерних загроз з боку Північної Кореї, пише ЛБ.

Щорічні навчання Freedom Edge, які мають оборонний характер, відбудуться у міжнародних водах на південь і схід від південнокорейського острова Чеджу, повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Тристоронні навчання відбудуться після того, як президент США Дональд Трамп скоротив масштабні спільні навчання зі Південною Кореєю, а згодом США скасували спільні навчання Корпусу морської піхоти, заплановані на наступний місяць.

Трамп частково пояснив свої рішення відмовою Сеула надати допомогу у війні проти Ірану, а також заявив, що навчання Ulchi Freedom Shield, які відбулися цього місяця, посилали Північній Кореї неправильний сигнал.

Трамп намагається організувати новий саміт із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Вони зустрічалися у 2018 та 2019 роках.