Злодії в Іспанії здійснили пограбування зі скарбів Вільєни – приголомшливої ​​колекції золотих артефактів бронзової доби, яку називають найважливішим доісторичним скарбом у Європі – під час останнього гучного пограбування на континенті.

За словами чиновників, пограбування 66 переважно золотих предметів у іспанському місті Вільєна, яке відбулося в четвер вранці, тривало лише кілька хвилин.

Про це повідомляє The Guardian.

«Сигналізація в музеї Вільєни спрацювала близько 5:20 ранку [4:20 за британським літнім часом]», – сказав речник міської ради, додавши, що злодії покинули будівлю о 5:24 ранку. Операція була «надзвичайно швидкою та надзвичайно професійною», – сказав речник.

«Вони забрали більшу частину скарбів», – сказав журналістам мер Вільєни Фульхенсіо Сердан тремтячим голосом.

Місцеві ЗМІ повідомили, що серед небагатьох речей, які залишили злодії, були три срібні посудини, браслет та деякі прикраси bastón del reyezuelo, «посоха зимородка», доісторичного церемоніального скіпетра.

Сердан сказав: «Ми абсолютно спустошені, я навіть тремчу. Правда в тому, що для тих із нас, хто з Вільєни, це нас знищує. Це частина нашої спадщини, нашого багатства».

Скарб, який був виявлений у 1963 році археологом Хосе Марією Солером у посудині, затопленій у висохлому руслі річки у Вільєні, включав 29 браслетів, 11 чаш, три пляшки та інші різноманітні предмети, що датуються приблизно 1000 роком до нашої ери. Він одразу став головною визначною пам’яткою невеликого архітектурного музею в провінції Аліканте.

З травня 2024 року скарб виставлено у спеціально відведеній кімнаті в нещодавно відкритому музеї Вільєни, що належить муніципалітету.

Незвичайний матеріал деяких предметів давно цікавить дослідників. Хоча переважно це золото, деякі вироби також виготовлені зі срібла, заліза, бурштину та темного свинцевого матеріалу, покритого оксидом, схожим на залізо. Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Trabajos de Prehistoria, стверджує, що ці предмети, ймовірно, були викувані з рідкісного метеоритного заліза.

Хоча вартість скарбу незліченна, лише золото коштує близько 1,7 млн ​​євро (1,45 млн фунтів стерлінгів), за словами мера.

Злодії прибули на кількох транспортних засобах і, очевидно, проникли до музею через вікно, за словами заступника представника уряду Іспанії в Аліканте Мануеля Пінеди.

«Усі системи безпеки були активовані», – сказав речник Вільєни, який наполягав, що з боку музею «не було жодного збою».

Незадовго до пограбування в спортивному центрі міста спрацювала ще одна сигналізація, і влада зараз розслідує, чи не було це диверсією, створеною злодіями, додав речник.

Мауро Ернандес, професор археології в Університеті Аліканте та експерт зі скарбів, повідомив телеканалу Cadena SER, що операція мала ознаки попереднього планування. «Вони це дуже добре спланували», — сказав Ернандес. «Вони знали, як це зробити, як діяти і як втекти».

Минулого жовтня злодії серед білого дня проникли до паризького музею Лувр, звідки втекли менш ніж за вісім хвилин, викравши коштовності вартістю 88 мільйонів євро. Відтоді по всій Європі відбулася серія зухвалих рейдів.

Міністерство культури Італії повідомило минулої неділі, що чотири роботи «надзвичайної цінності» художника епохи Відродження Антонелло да Мессіни були викрадені з музею на Сицилії.

Двома днями раніше італійська поліція заявила, що вилучила картини Ренуара, Сезанна та Матісса вартістю понад 10,4 мільйона доларів, які були викрадені з музею Фонду Маньяні-Рокка поблизу Парми.

У звіті, опублікованому на початку тижня, поліцейське агентство ЄС Європол заявило, що держави-члени виявили нещодавній зсув «до насильницьких та силових методів», що може вказувати на причетність нових злочинних мереж, зосереджених на конкретних культурних артефактах.

«Деякі злодії, затримані в останніх випадках, схоже, координують свої зусилля на ситуативній основі, часто вербуючись на місцевому рівні через соціальні мережі та канали миттєвого зв’язку, без попередніх зв’язків один з одним», – йдеться у звіті. «Це відрізняється від звичайної структури злочинних мереж, залучених до торгівлі культурними цінностями, які зазвичай діють у вигляді основної групи, організованої навколо лідера».