Через рідкісну подію в тибетській астрології потік туристів до Тибету цього року зріс у десятки разів, бо рік Вогняного Коня трапляється раз на 60 років. І саме основний та єдиний наземний прикордонний пункт опинився в зоні масштабної повені та зсувів

Про це в етері Еспресо розказав організатор подорожей в Гімалаї, мандрівник Олександр Кислун.

У районі прикордонного переходу між Непалом і Тибетом, де через масштабну повінь зникли українські туристи, цього року перебувала значна кількість мандрівників. За словами, Олександра Кислуна, причиною став особливий для Тибету рік, який привабив до регіону набагато більше туристів, ніж зазвичай. І саме цей пункт пропуску є головним наземним маршрутом між Непалом і Тибетом. Кислун особисто неодноразово проходив його, востаннє – у червні цього року.

“Це основне, єдине місце – наземний перехід кордону між Непалом та Тибетом, тобто по суті Китаєм. Інший варіант – авіасполучення, але це досить обмежено. Я б сказав, що 90% усіх людей переходять саме в цій точці”, – розповів мандрівник.

Кислун зазначив, що має знайомих в обох українських туристичних групах, які наразі не виходять на зв’язок. Одна з менших груп перебувала під супроводом Олександра Білого з Одеси, який раніше був учасником його експедиції. За словами мандрівника, прикордонна територія є сейсмічно нестабільною. Ще два дні до трагедії його знайомі проходили цей маршрут і змогли перетнути кордон лише з другої спроби через невеликі зсуви ґрунту.

“Два роки тому там уже міст між Непалом та Тибетом був знесений подібною повінню, але тоді, на щастя, не було жодних людських жертв”, – зазначив Кислун.

Він також пояснив, чому цього року там опинилося так багато туристів, зокрема українців.

“Цей рік є особливим. Це рік Вогняного Коня в тибетській астрології. Багато людей прагнуть потрапити в Тибет саме в цей рік, тому що він трапляється раз на 60 років”, – розповів мандрівник.

За його словами, через релігійні свята та паломництво до священної гори Кайлас кількість людей у регіоні могла бути приблизно у десять разів більшою, ніж у звичайний період.

Кислун додав, що саме через великий потік людей на кордоні утворювалися багатогодинні черги. Китайська сторона проводить ретельні перевірки, зокрема оглядає телефони туристів.

Водночас стихія завдала величезних руйнувань на маршруті до Непалу. За його словами, повінь зруйнувала десятки мостів і значну частину дороги.

“Ця повінь знесла 19 мостів, знесла понад 80 кілометрів доріг. Від цієї точки до столиці Катманду всього близько 200 км, і раніше треба було їхати джипом 8-10 годин. Зараз туди дістатися можна тільки гелікоптером”, – розказав мандрівник.

Водночас відсутність зв’язку з туристами ще не обов’язково означає найгірше. Він припускає, що частина людей могла перебувати в районах, де через пошкодження інфраструктури зникло мобільне покриття.

“Там може не бути зв’язку просто тому, що немає стільникового покриття, тому що ця повінь могла пошкодити вишки”, – пояснив він.

За словами мандрівника, його знайомі наразі перебувають на Кайласі, а деякі туристи перетнули кордон лише за кілька днів до стихії та вже тоді повідомляли про великі черги й зсуви на китайській стороні.