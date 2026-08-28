Україна накопичила в підземних сховищах 14,6 мільярда кубометрів газу, необхідних для базового сценарію проходження осінньо-зимового періоду 2026/2027.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

-В українських підземних сховищах наразі 14,6 млрд куб. м газу. Ми досягли цільового показника наповненості ПСГ на місяць раніше від плану.

Дякую усім, хто щодня працює на цей результат і продовжує забезпечувати стабільність газової галузі та енергетичну безпеку України: українським видобувним компаніям, Оператору ГТС України, Нафтогазу та всім працівникам паливно-енергетичного комплексу.

У частині запасів газу ми готові до осінньо-зимового періоду 2026/2027. Продовжуємо роботу за іншими напрямами.

Денис Шмигаль також сьогодні у парламенті звітував про підготовку до зими в межах свого відомства.

Підготовка до зими визначена ключовим пріоритетом Уряду і робота триває постійно в режимі 24/7. Про головні п’ять напрямів для нашої стійкості розповів під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді.

Ремонти та відновлення

Вже відремонтували 4,8 ГВт генеруючих потужностей. Ще близько 4 ГВт потужності перебуває в ремонтах. Загалом цьогоріч заплановано відновити і збудувати понад 10 ГВт потужностей. Понад 3,3 тисячі тонн устаткування виведених з експлуатації теплоелектростанцій та ТЕЦ вже надійшло з Литви та Німеччини, очікуємо надходження з Латвії.

Накопичення енергетичних ресурсів

У сховищах уже зберігається 14,3 млрд кубометрів газу. Ми йдемо з випередженням графіку. Запаси вугілля на станціях також вищі від планових. Разом із запланованими поставками цього достатньо для проходження опалювального сезону за базовим сценарієм.

Захист енергетичних об’єктів

Станом на зараз завершено будівництво близько 200 споруд другого рівня захисту. У регіонах тривають роботи відповідно до комплексних планів стійкості. Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету, якими передбачила 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів та громад. На тижні Уряд вже спрямував понад 35 млрд грн з цих коштів на місця, зокрема для захисту енергооб’єктів.

Розподілена генерація

Будуємо систему “енергетичних сот” — мережу невеликих джерел, здатних працювати автономно. Сьогодні в Україні вже працює 1,8 ГВт розподіленої газової генерації. Реалістичний план до кінця цього року — додаткових 800 МВт потужностей. Понад 280 установок наразі перебувають на стадії встановлення й будівництва. Також стартував конкурс на будівництво 1,5 ГВт нової високоманевреної газової генерації. Станом на сьогодні встановлено систем накопичення енергії потужністю 1 ГВт.

Акумулювання міжнародної підтримки

Близько 40 країн та організацій входять до енергетичної коаліції, яка допомагає нам підготуватися до зими. Завдяки їхнім внескам від початку року до Фонду підтримки енергетики України залучили майже 507 млн євро. Майже 6 тисяч тонн енергетичного обладнання цьогоріч відправили з розподільчих хабів у регіони та громади України.

Кожен напрям підготовки до зими має план, виконавців, терміни та фінансування. Наше завдання — не просто відновити, а й збудувати нову енергетичну систему, достатньо сильну для відбудови економіки та її зростання.

Енергосистема України зараз працює стабільно. Планових вимкнень електроенергії не застосовуємо. Проте все може змінюватися залежно від інтенсивності російського повітряного терору. Про це зазначив під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді.

У період вечірнього максимуму з урахуванням когенерації та імпорту сьогодні доступно 15 ГВт потужності. Понад 40% забезпечує атомна генерація, 25% — теплові електростанції, 15% — гідроенергетика.

Енергію генерують шість із дев’яти енергоблоків АЕС, три перебувають у плановому ремонті. На п’яти блоках цьогорічні ремонти вже завершені.

Будемо й надалі нарощувати наші енергетичні потужності. До 1 листопада вони мають зрости до 19,6 ГВт, а до кінця року — до 21,4 ГВт. Якщо не будуть знищенні ворогом уже відновлені об’єкти. Це враховуючи будівництво розподіленої генерації та імпорт.