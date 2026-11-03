Він буде займатись поверненням цивільних громадян із тимчасово окупованих територій.

Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець під час пресконференції, повідомляє РБК-Україна.

За словами Лубінця, Центр повернення цивільних буде займатися питаннями повернення людей, їхнього захисту та супроводу. Крім того, він привертатиме увагу до порушень прав цивільних українців з боку країни-агресорки.

Омбудсмен розповів, що за основу хочуть взяти досвід роботи Центру захисту прав дитини.

Центр буде працювати на базі Офісу омбудсмена. До нього зможуть звертатися рідні людей, які залишаються в окупації або були затримані РФ.

“Ми робимо це самостійно, разом з партнерами, які висловлять зацікавленість допомагати нам у цьому напрямку. Цей Центр не створюється разом з російською стороною”, – наголосив Лубінець.

Крім того, Україна домовляється з російською стороною про регулярну доставку гуманітарної допомоги в Олешки – щонайменше раз на місяць.

Як повідомляло Інше ТВ, Україна не скаже, скільки людей вивезла з Олешок. Щоб не злити РФ (ВІДЕО)