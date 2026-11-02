Омбудсмен Дмитро Лубінець на пресконференції розповів про деталі гуманітарної місії в Олешках. Але точної кількості тих, хто виїхав на підконтрольну Україні територію, залишиться у таємниці – нібито про це домовилися з російською стороною. Лубінець наголосив, що не хоче перетворювати цей процес на змагання, хто з території виїхав у більшій кількості. Натякнув, що певні висновки можна було зробити з повідомлень деяких російських журналістів. Мабуть, йдеться про повідомлення одного з присутніх на місці події “воєнкорів” про те, що в РФ поїхало 4 автобуси, а в Україну 17. Згодом це повідомлення було видалене.

Головним завданням місії Лубінець назвав контроль за виконанням домовленостей і порятунок українських громадян.

Україна розглядає можливість використання механізму гуманітарної місії в Олешках для порятунку цивільних в інших населених пунктах, де тривають бойові дії та склалася гуманітарна катастрофа, зазначив Дмитро Лубінець.

За його словами, такі населені пункти є на Херсонщині та в інших регіонах поблизу лінії фронту.

Жителів Олешок евакуювали через Крим, Анапу та Гомель, щоб не розміновувати позиції українських захисників і не відкривати росіянам шлях на Херсон, сказав Лубінець.

Він нагадав, що Херсонщина поділена лінією фронту, тому будь-які варіанти евакуаційних маршрутів, які могли б послабити позиції наших захисників, не розглядалися.

За словами Лубінця, під час вирішення логістичних питань він постійно був у контакті з розвідкою, спецслужбами та військовими, зокрема, головкомом ЗСУ Михайлом Драпатим.

Будувати маршрут також допомагали жителі тимчасово окупованого міста, які раніше вибралися звідти самотужки.

Під час режиму тиші з моргу Олешківської лікарні Херсонської області вивезли тіла загиблих громадян, водночас за домовленістю з російською стороною всі тіла, чиї рідні проживають в Україні, мають бути доставлені на підконтрольну Україні територію.

“Зараз у нас є домовленість з російською стороною, що всі тіла, чиї рідні проживають в Україні, вони будуть доставлені до України”, – наголосив Лубінець.

За його словами, під час репатріаційних заходів, які проводилися в Олешках та на прилеглих територіях, зібрали тіла загиблих як військових, так і цивільних.

Омбудсмен зазначив, що для повернення тіл загиблих застосовуватимуть ті самі маршрути, які Україна вже використовує під час щомісячних репатріаційних заходів.