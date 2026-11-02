Як повідомляло ІншеТВ, У Чехії поляки побили поляка – прийняли його за українця через панаму (ФОТО) Але тепер виявилося, що ця історія – вигадана. Тобто бійка дійсно була, все решта – брехня.

Про це пише чеське Novinky і Громадське.

Поляк Куба Гайсіг, який розповідав, що в Чехії земляки назвали його «бандерівцем» і побили через панамку в жовто-синіх кольорах, насправді посварився не з поляками, а зі словаками. І причиною був не головний убір — його навіть не було на ньому, — а образа матері одного з нападників.

Нагадаємо, у вересні Гайсіг організував акцію «Подорож для Марселіни» для збору коштів на лікування своєї важкохворої партнерки. Маршрут велопробігу мав пролягати вздовж історичних кордонів регіону Верхня Сілезія завдовжки загалом приблизно 800 кілометрів.

Однак невдовзі він перервав подорож — як він сам пояснив у чеській Остраві, на нього напали чоловіки з Польщі, які вигукували, що він «українець і бандерівець». Причиною агресії, мовляв, стала жовто-блакитна панамка Гайсіга з написом «Верхня Сілезія». Річ у тім, що регіон Верхня Сілезія теж має жовто-блакитний прапор — схожий на український, але з іншим розташуванням кольорових смуг.

Після резонансу на збір поляка лише за одну ніч пожертвували всю заплановану суму в 300 тисяч злотих.

Однак поліція з’ясувала, що насправді більшу частину цієї історії Гайсіг вигадав. Його нападниками були не поляки, а два 26-річні словаки, яким уже висунули обвинувачення в хуліганстві.

З ними Гайсіг познайомився в Остраві, відпочивав у клубі, де вживав алкоголь, а близько п’ятої години ранку всі троє вийшли на вулицю. Спочатку чоловіки просто розмовляли, але згодом між ними виникла сварка.

«Причиною нібито стали образливі висловлювання про матір одного з нападників, що розлютило чоловіка. Суперечка переросла у фізичний напад на потерпілого», — пояснила речниця поліції.

За її словами, потерпілий звернувся до лікарні лише в другій половині дня. Оскільки він не зміг надати повних свідчень, бо не знав Острави й на момент побиття був п’яним, поліція відстежила його пересування містом за допомогою системи міських камер відеоспостереження.

Завдяки цьому встановили, що під час конфлікту на голові польського мандрівника не було жовто-блакитного капелюха.