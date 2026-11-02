Миколаївська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу про стягнення понад 2,7 млн грн збитків, завданих незаконним виловом риби на річці Південний Буг.

Про це повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, передає Інше ТВ.

За матеріалами справи, у 2023 році поблизу села Піски Миколаївського району чоловік ловив рибу з дерев’яного саморобного човна, використовуючи три заборонені месинові сітки загальною довжиною 300 метрів.



У результаті незаконного вилову було добуто 1 363 тарані, 96 карасів, 5 судаків, 4 окуні, 50 густер і 130 пузанків.



У вересні 2026 року суд звільнив чоловіка від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. Цивільний позов інспекції в межах кримінального провадження залишили без розгляду, а збитки – невідшкодованими.



Незаконний вилов забороненими знаряддями завдає значних збитків водним біоресурсам. Відповідальність за такі порушення може передбачати не лише кримінальні чи адміністративні заходи, а й обов’язок відшкодувати завдані збитки.



Як повідомляло Інше ТВ, Черговий браконьєр на Миколаївщині – на Тилігульському лимані чоловік незаконно наловив кефалі на понад 131 тис.грн. (ФОТО)