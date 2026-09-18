Під час спільного рибоохоронного рейду державних інспекторів та працівників водної поліції ГУНП в Миколаївській області 16 вересня було зафіксовано грубе порушення правил рибальства.

Як повідомили у Миколаївському рибоохоронному патрулі, поблизу с. Анатоліївка в акваторії Тилігульського лиману виявлено громадянина, який здійснював незаконний вилов біоресурсів за допомогою 5 мисинових сіток.

Порушник виловив 78 екз. кефалі (сингіль), чим завдав збитків рибному господарству України на суму 131 274 грн.

На особу складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства).

На місце події викликано слідчо-оперативну групу ГУНП в Миколаївській області. Правоохоронці провели огляд та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).

Як повідомляло Інше ТВ, Понад 600 тисяч гривень збитків: на Миколаївщині викрито нічного браконьєра з аквалангом (ФОТО)