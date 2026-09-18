16 вересня 2026 року державні інспектори Миколаївського рибоохоронного патруля під час рейду на річці Південний Буг виявили грубе порушення правил рибальства.

У нічний час порушник за допомогою акваланга незаконно добував водні біоресурси, повідомили в Миколаївському рибоохоронному патрулі.

Держінспектори вилучили 182 екз. річкового рака. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 606 424 грн.

На порушника складено адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

Для фіксації правопорушення на місце події викликали слідчо-оперативну групу ГУНП в Миколаївській області. Правоохоронці провели огляд та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).

Миколаївський рибоохоронний патруль нагадує всім любителям риболовлі: з 10 серпня по 20 вересня діє офіційна заборона на вилов річкових раків у період їх другої линьки. У цей час раки скидають старий панцир і є максимально незахищеними.

Дотримуйтесь правил рибальства та не залишайтесь байдужими до знищення нашої флори і фауни! Про факти браконьєрства повідомляйте на «гарячу лінію» Миколаївського рибоохоронного патруля.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині впіймали чергового браконьєра – незаконним виловом на Березанському лимані задав збитків на понад 339 тис.грн. (ФОТО)